萬聖節不只屬於孩子們，銀髮族也可以同歡。立委費鴻泰與團隊推動社區「快樂好好玩」活動，已辦理多次線上銀髮族帶動唱活動，趁著萬聖節前，還帶著爺爺奶奶一起變裝玩「不給糖就搗蛋」活動。

費鴻泰表示，之前防疫期間長輩們無法外出，趁著疫情舒緩，邀請社區長輩者們出來走一走、聚一聚。服務團隊日前與松山區敦化里蘇榮文里長合作，在敦化區民活動中心，舉辦銀髮族DIY萬聖節面具和南瓜糖果罐，鼓勵銀髮族明天萬聖節，可與家人、社區變裝玩「不給糖就搗蛋」活動。

立委費鴻泰與團趁著萬聖節前，帶著爺爺奶奶一起變裝玩「不給糖就搗蛋」活動。（費鴻泰提供）

費鴻泰說，萬聖節應景物品南瓜糖果罐，還是可以布置家裡跟房間，在這個周末，讓家裡增加歡樂過萬聖節氣氛。萬聖節不再只是小朋友的節日，銀髮族也是可以一起來「搗蛋」的。

立委費鴻泰與團趁著萬聖節前，帶著爺爺奶奶一起變裝玩「不給糖就搗蛋」活動。（費鴻泰提供）

長者們親手製作南瓜面具與南瓜糖果罐，讓銀髮族一起跟著社會流行，慶祝萬聖節的到來。看到長者們邊做邊開心，討論一起感受萬聖節氣氛，動動手一起做既環保又應景的萬聖節物品，費鴻泰要為他們按『讚』。

費鴻泰說，看到社區長者開心的表情跟眼神，會感染我們社會關懷的實踐動力，未來和團隊會持續地推動社會關懷的社區活動與服務。