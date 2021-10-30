據《美聯社》28日報導，西班牙西南部的一家米其林二星餐廳，遭到2名竊賊偷走45瓶紅酒。由於這45瓶紅酒珍藏年代已久，其中1瓶更已擁有215年歷史，價值高達35萬歐元(約新台幣1144.5萬元)。老闆感到心痛之餘，也不禁稱讚竊賊為相當有眼光的專業人士。

這起案件發生在西班牙的卡塞雷斯市Atrio餐旅集團。Atrio下轄酒店與1家米其林二星餐廳，該餐廳在卡塞雷斯市有一間酒窖，裡面存放4萬多瓶高檔紅酒。

負責人之一的波羅(José Polo)表示，竊案發生在27日凌晨，嫌犯為1男1女，他們操著一口流利英文，給工作人員優雅夫婦的印象。當時兩人入住酒店並在餐廳用餐。用餐時要求前檯服務生拿更多食物過來，孰料趁服務生去後廚而無人觀看監視器時，男子虎軀一躍溜入酒窖並帶著45瓶戰利品滿載而歸。

波羅牙癢癢地說，「他們絕對是專業竊賊，很清楚自己要甚麼」。這對夫婦隨後用信用卡付款退房，帶著裝滿紅酒的袋子離開。沒人留意他們的袋子，裡面卻裝著1瓶1806年滴金酒莊(Chateau d'Yquem)產製的紅酒，以及至少6瓶19世紀羅曼尼．康帝酒莊（Romanée-Conti）釀製的佳釀。

他表示，所有美酒都有投保，自己並沒有計算到底損失多少錢；畢竟，它們象徵意義更大。想想看，1806年的佳釀，不只見證了兩次世界大戰，還經歷拿破崙征俄(1812年6月24日)、大文豪狄更斯出生(1812年2月7日)。

波羅解釋，「由於每支酒都有專屬的編號，1806年滴金酒莊那一支更是獨步全球，業內人士都知道是我們的。只要竊賊拿去市場兜售，鑑賞家都知道這是贓貨」。

他推測這對竊賊可能為私人收藏家所雇，才會只帶走不能更換瓶身、也無法在公開市場上銷售的陳釀。

食品與餐飲鑑賞家馬蒂內茲（David Martinez）分析，葡萄酒象徵的奢華與愉悅，因此如同藝術品一般，有時會以不合理價格出售。「儘管不能確定這些液體還能不能喝，但它們不能公開出售，只能選擇地下交易」。