陸嚴正要求美對「康乃狄克」號潛航南海任務說清楚 講明白

軍事專家說，最近的衛星照顯示，美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）4星期前可能在南海迎面撞上小型水下物體。

據《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，觀察家說，2日的事故可能發生在西沙群島附近水域，而中方海軍雖發現它航向關島，但並未注意到它受損的狀況。而率先公開「康乃狄克」號停泊在關島美國海軍基地的衛星圖像，是美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）10月20日所拍攝的。照片顯示，它的聲納罩已拆下，意味艦艏的聲納系統已受損，需要加以更換。

而無論是指揮室圍殼，或是艦身其他部分沒有破裂，意味就像美國海軍最初在聲明中所說的，它的反應爐仍維持正常。不過，澳門軍事觀察家黃東說，幾乎可以確定的，便是「康乃狄克」號迎面撞上東西，導致最重要的感測系統，也就是聲納罩破裂，而這意味潛艦在水下實際上變得既聾又盲，必須立刻脫身。

This is our first look at the USS Connecticut after its underwater collision:https://t.co/c5ruvkhmNn — The War Zone (@thewarzonewire) October 22 2021

北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）8日在推特（Twitter）上張貼出1張低解析度衛星照說，一艘疑似海狼級潛艦10月3日被發現在西沙群島東南方43海里（80公里）處航行。而黃東說，相關資訊顯示，碰撞可能發生在靠近中方主張的專屬經濟海域，由於美國並不承認北京的主張，堅稱那是國際水域，因此不時在當地執行自由航行任務。

「碰撞可能發生在距離西沙群島不到43海里的地方，而潛艦行動遠比水面艦來得敏感，促使美國海軍保持低調，以避免引起中方警覺，」他說，「但這艘美國潛艦能待在水下這麼久的事實顯示，損害並不嚴重。」

無論對軍艦或商船來說，南海都是世上最繁忙的水域。北京正在打造號稱「水下長城（underwater Great Wall）」的龐大水下觀測網路，以應用在海洋科學和國家安全上。