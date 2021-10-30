體重居高不下怎麼辦？彰濱秀傳「明日之星瘦身俱樂部」30日舉辦微創減重手術座談會，並首次結合與阿斯貝克運動中心結合，增加多元的治療模式，吸引50多名減重病友、家屬和對減重有興趣的民眾參加，享瘦明星們分享變型男、美女的過程，身心靈都得到莫大滿足。
彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心主任林建華表示，「明日之星瘦身俱樂部」是接受減重手術之後的病友組成的團體；減重手術後，體重下降蜜月期大約6至8個月，若仍攝取高熱量食物，沒有充足睡眠及配合運動，會無法達到預期減重效果。結合阿斯貝克運動中心，特別在醫療諮詢之外，搭配專業運動教練的教學，體重控制沒有一勞永逸，需持之以恆。
阿飛分享，5年前冬天，爬樓梯都會喘，心臟不舒服，常胸悶、頭暈，彰濱秀傳心臟內科檢查，才知身體出問題，血壓飆到170至180mm／Hg，需服藥控制。不禁震驚「我才50歲，現在就要吃藥，是要吃到幾歲！」沒想到不知不覺間體重來到118公斤，醫師說「減肥，血壓就降！」
阿飛來到林建華醫師的減重門診，經評估、講解，決定手術，體重降到96公斤，血壓正常，抽血報告也從滿江紅慢慢及格了。幾年下來，定時回診，體悟了減肥沒有想像中，運動贏得健康和自信，鼓勵大家「我可以，相信你也一定可以」。
彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心主任林建華表示，減重除了均衡飲食，運動及睡眠都重要，能增強免疫力。每周要有3天以上運動，無論是肌力訓練或有氧運動，都必須是有強度運動，心跳超過130、呼吸會喘的程度才算，並示範2個居家核心運動，「哇！林主任是大型男，我們也這樣練就對了」俱樂部看到偶像在前，都增強了信心。
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