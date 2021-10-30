體重居高不下怎麼辦？彰濱秀傳「明日之星瘦身俱樂部」30日舉辦微創減重手術座談會，並首次結合與阿斯貝克運動中心結合，增加多元的治療模式，吸引50多名減重病友、家屬和對減重有興趣的民眾參加，享瘦明星們分享變型男、美女的過程，身心靈都得到莫大滿足。

彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心主任林建華主任示範居家核心運動，先平躺後手與腳部抬起，用腹部力量支撐身體，約30秒後回到平躺休息後，再反覆進行。（彰濱秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心主任林建華表示，「明日之星瘦身俱樂部」是接受減重手術之後的病友組成的團體；減重手術後，體重下降蜜月期大約6至8個月，若仍攝取高熱量食物，沒有充足睡眠及配合運動，會無法達到預期減重效果。結合阿斯貝克運動中心，特別在醫療諮詢之外，搭配專業運動教練的教學，體重控制沒有一勞永逸，需持之以恆。

阿飛減重成功，現身說法。（彰濱秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱秀傳明日之星瘦身俱樂部結合阿斯貝克運動中心。（彰濱秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

阿飛分享，5年前冬天，爬樓梯都會喘，心臟不舒服，常胸悶、頭暈，彰濱秀傳心臟內科檢查，才知身體出問題，血壓飆到170至180mm／Hg，需服藥控制。不禁震驚「我才50歲，現在就要吃藥，是要吃到幾歲！」沒想到不知不覺間體重來到118公斤，醫師說「減肥，血壓就降！」

彰濱秀傳明日之星瘦身俱樂部結合阿斯貝克運動中心。（彰濱秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

阿飛來到林建華醫師的減重門診，經評估、講解，決定手術，體重降到96公斤，血壓正常，抽血報告也從滿江紅慢慢及格了。幾年下來，定時回診，體悟了減肥沒有想像中，運動贏得健康和自信，鼓勵大家「我可以，相信你也一定可以」。

彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心主任林建華表示，減重除了均衡飲食，運動及睡眠都重要，能增強免疫力。每周要有3天以上運動，無論是肌力訓練或有氧運動，都必須是有強度運動，心跳超過130、呼吸會喘的程度才算，並示範2個居家核心運動，「哇！林主任是大型男，我們也這樣練就對了」俱樂部看到偶像在前，都增強了信心。