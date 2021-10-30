【愛傳媒特約記者吳思賢報導】臺灣《環境教育法》施行至今年2021年6月5日已屆滿 10 週年，行政院環保署自10月30日起至11月2日，在臺北市華山1914文創園區舉辦「環境教育這10年x響綠生活嘉年華」展覽活動，其中，慈濟基金會向社會推廣環保，帶動大眾一起深化環保意識，慈濟志工更以身體力行的方式，在社區落實環保教育，進而將環保融入生活，「慈濟環保」也是分享主題。

環保署結合各部會、22個縣（市）環保局及各界共同舉辦「環境教育這10年響綠生活嘉年華」特展活動，展現這十年來政府、學校、企業及社會各領域推動環境教育成果外，每日還有不間斷的戲劇與故事表演節目、多樣化手作課程、小品電影放映及全國綠色旅遊路線體驗，慈濟基金會因著在臺灣推動環保逾三十年獲環保署肯定，慈濟也將三十年來的歷程透過此次特展與眾分享。

慈濟基金會顏博文執行長10月30日出席開幕式致詞表示，慈濟長期關注環境議題，以全球環境前景來看，似乎已不能用氣候變遷來形容，人類正處於環境危險的狀態中，慈濟除了積極與大眾共同正視環保也接軌國際，日前已派出代表參加第26屆聯合國氣候變遷大會，期許與更多夥伴一起共知共識合作，許我們生活的地球環境有更美好的未來。

在慈濟環保策展區有專業的慈濟志工導覽介紹，來自南投信義鄉小朋友在開幕式表演結束後參觀表示，透過互動遊戲對環保如何做可以更容易理解，未來會更努力做分類，也會邀請同學或爸爸媽媽一起做；帶著兩個孩子來體驗的家長陳小姐說，孩子玩的很開心，她也學到新知識，例如發票或簽單是不能回收的，肯定展覽以寓教於樂方式帶給民眾環保知識，很適合全家大小親子一起來。

環保署表示，本次特展與全國民眾及國際夥伴分享交流，並結合環保署全民綠生活政策，分別以「成果展示區」、「綠生活體驗區」、「主舞臺」、「綠活工坊」及「十光綠映」等五大區域展現豐富的環境教育成果，並彰顯環境教育處處在的精神。

「主舞臺」區安排31場戲劇及故事表演節目，邀請多位職人與知名團體專業故事演說以及企業龍頭齊聚分享惜食作為，帶領民眾以多元方式認識環境教育、體驗環境教育；「綠活工坊」區規劃28場手作與互動桌遊課程，邀請到全國各地達人帶領，體驗在地資源手作樂趣；「十光綠映」放映38場小品電影，民眾可以免費觀賞。

「綠生活體驗區」推出22縣（市）在地達人規劃之「綠色旅遊」路線，讓民眾遊在地、吃安心、住放心、玩開心。透過多元的面向，帶領民眾擴展環境教育的視野，增進環境知能，實踐綠生活。