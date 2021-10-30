台北市議員李慶元日前接獲陳情，有民眾指出去年4月申請掛失並完成1511元退費的記名悠遊卡，今年9月卡片卻被不明人士盜用，消費了1532元，詢問客服，得到的回覆是「已辦理停用退費，權益不會受到損失」，但公司不會去追究盜用者，李慶元發現，20多年來辦理掛失的記名悠遊卡有230多萬張，掛失後仍有動用的有27萬張，初估悠遊卡公司損失恐達上億元。

李慶元指出，有民眾在去年4月掛失記名悠遊卡，也完成1511元退費，但民眾從Easy Wallet APP發現，該張掛失的卡在今年9月4至9日間，竟然還在消費，共刷了11筆，金額共計1532元，其中21元是屬於負數消費，經詢問後發現這些錢則是悠遊卡公司會吸收，且不會去追究盜用者。

李慶元表示，台北市公股占了41％股權的悠遊卡公司，已經掛失的卡遭到盜用竟然還不報警，甚至佛心的自行吸收損失，他質疑，一張「幽靈卡片」時隔1年半後竟然還會復活遭盜用，實在太扯了。

李慶元指出，雖然記名悠遊卡經掛失後，公司會鎖卡，但經掛失後的悠遊卡仍有消費動作的，20多年來達27萬張，形成悠遊卡公司的鉅額「錯帳」損失，且悠遊卡公司5年來的獲利和營業額都持續在下降，還要吸收這筆費用。

李慶元痛批，悠遊卡公司的做法，等於是變相鼓勵市民去盜用他人的記名悠遊卡，有人食髓知味後，還可能自導自演，讓記名悠遊卡變成了「兩倍券」，他要求，台北市主管機關，應有效督促悠遊卡公司檢討、防堵漏洞，非屬誤用的盜用記名悠遊卡行為應報警處理，才能達到警惕效果，並減少損失。

悠遊卡公司回應表示，記名悠遊卡掛失後會做鎖卡，悠遊卡發行20年來，已鎖卡片卻僥倖交易所造成的損失約為交易的0.002％，這個風險作業成本，悠遊卡公司會持續追蹤控管，因為大部分行為，是民眾無心誤用，所以過去無逐筆追究。