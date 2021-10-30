港星林立洋（本名：林利）兩年前與台灣女友陳貞均（Erin）結婚，近年因新冠肺炎疫情影響，夫妻倆上演遠距離婚姻，林利時而在香港陪伴生病的媽媽，不時到台灣找妻子經營婚姻生活。本月初他宣布在台灣隔離出關，今(30日)分享噩耗，透露媽媽在他不在身旁期間病逝，愧疚說：「媽媽我很慚愧，沒有見到妳最後一面，妳已經變成天使了」。

過去林利罹患大腸癌第三期，開刀切除11公分腫瘤，去年初他開心宣布：「癌指數跑光光」，今年7月卻突然傳出他在香港跟媽媽拍廣告時身體不適中斷拍攝，緊急送醫後幸好無大礙。而林利的媽媽罹患淋巴癌3期，去年11月林利發文表示母親病危，「今晚是我最難熬的夜晚」，看到母親手上插著點滴，周遭布滿鮮血，他更無助說：「我對人生從來不怕的..現在怕了，真的很怕，請幫幫我吧」。

林利透露母親病逝。（圖／翻攝自林利臉書）

今年6月林利接受本報訪問，坦言對未來充滿茫然感，他蠟燭兩頭燒，一邊要照顧香港生病的母親，一邊又很擔心人在台灣的太太，「很想念老婆，眼淚在心裡流」，兩人結婚才兩年，林利坦言夫妻不該長時間分開，很心疼老婆身邊沒有人可以依靠，「疫情這樣下去，對遠距的感情真的很不好」。

本月初林利終於踏上台灣的土地和太太相聚，今林利再度在機場打卡，表示將回到香港，「回家的路本來好簡單，現在疫情中變得很複雜也好遙遠」，痛苦又要再次接受隔離，但也只能面對現實，由於太太暫時無法入境香港，他只能帶著老婆的心意回到香港，更悲痛這次回去必須面對媽媽過世的事實，慚愧沒見到老人家最後一面，「不用在凡間受折磨...感恩，感恩，我回來了」。

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