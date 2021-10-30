網紅拳擊手傑克保羅(Jake Paul)找到他的下一個目標了，那就是WBC世界重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)的弟弟－湯米福瑞(Tommy Fury)。傑克保羅說他渴望面對一個「真正的拳手」來證明自己，當然他不至於去挑戰泰森福瑞，起碼湯米福瑞是他自認可以對付的。

湯米福瑞與泰森福瑞是同父異母的兄弟，比起身高206公分的哥哥，湯米福瑞只有183公分，跟傑克保羅很接近（185公分）。湯米福瑞比哥哥年輕11歲，今年才22歲，職業生涯7勝0敗，傑克保羅為4勝0敗。

傑克保羅公開聲明：「我開啟職業拳擊生涯未滿兩年，4場比賽，其中3場是付費收視，兩場是主賽，還有1場是滿座。我還在尋找最艱難的挑戰，繼續證明外界評論是錯的。正如他們所說，我現在要打的就是一個真正的拳擊手，這位來自傳奇福瑞家族的血脈。我還想讓大家知道，這是別的國家都沒有，唯有美國才能提供機會實現你的夢想。就在12月18日，我會達成自己的夢想，並且把福瑞變成Fumbles。」

依照雙方的規劃，直接打比賽不夠刺激，他們加上一個賭注，如果湯米福瑞輸了，就要把姓氏Fury（怒火）改成Fumbles（笨拙）。前一位在拳擊擂台被傑克保羅打敗的是退役UFC冠軍伍德利(Tyron Woodley)，伍德利的賭注是輸了就在身上刺青「I love Jake Paul」。伍德利真的刺了，但他是刺在中指上，然後豎起中指拍照送給傑克保羅。