泡麵驚傳漲價，統一「滿漢大餐」開第一槍！今（30日）被爆在超商售價每碗從53元漲至59元，漲幅11％，直逼60元。統一集團的說法是，「滿漢大餐」10年沒漲過，因營運成本不斷提高，不得不調整通路進貨成本。消費者林小姐認為泡麵選擇很多，寧願買別的品牌來吃，也不願花60元買一碗泡麵。

「滿漢大餐」1983年10月推出時打了名廚傅培梅指導為號召，附有料理包要另外加熱，可吃到真材實料的肉塊，在當年被譽為「第二代泡麵」，38年來位居高價泡麵的領導品牌，目前有蔥燒牛肉麵、蔥燒豬肉麵，與珍味牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵4種口味，光是牛肉麵口味就有3種，顯見受歡迎程度。

滿漢大餐在全家的售價還是53元。（郭家崴攝）

漲價消息一出，記者走訪超商，7-ELEVEN貨架上的標籤已被摘除，妙的是，全家售價還是53元，目前兩家超商的貨架都滿滿的，並沒有因為傳出漲價引來搶購。另一方面，也查看量販售價，發現家樂福線上購物2碗賣100元，售價相對便宜，且3入袋裝泡麵也有原價159元、特價135元的優惠。

滿漢大餐在家樂福線上購物2碗賣100元，3入袋裝原價159元、特價135元。（翻攝自家樂福線上購物）