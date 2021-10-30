醫福會執行長王必勝爆外遇護理師，引起各界關注，一名網友表示，其實現代夫妻婚內出軌的狀況屢見不鮮，名人也無可避免，但多數名人被爆出婚外情後的下場都不太好，不知有沒有哪個名人外遇了名聲還是很好？結果網友一面倒點名「台灣之光」王建民，稱他在外遇前就是神，外遇後也只是比較多人會酸他，不過，他靠著精湛的球技，讓自己再度被封神。

一名網友日前在PTT上發文表示，現代社會夫妻婚內出軌的狀況很常見，名人自然也很難避免這種情況發生，但不知道有沒有哪一位名人外遇了，風評與名聲依舊很好呢？

貼文引起網友討論，不少人點名「棒球選手王建民」指出，他在外遇前就是神一般的存在，外遇以後頂多就是酸他的人變多了，但在世界棒球經典賽開打以後又再度被封神，「樹哥就是神」、「絕對是王建民」、「當然是大樹哥」。不過也有網友認為，王建民就是因為那場比賽投得好，否則下場應該也會很慘。

被稱為「台灣之光」的王建民在2012年曾被爆出外遇，與小三2010年在美國認識，與對方在臉書上以無尾熊和大樹的暱稱調情，也讓王建民獲得大樹哥的稱號，雖然兩人的地下戀情半年就結束，但最後還是被爆了出來，讓不少人難以置信。