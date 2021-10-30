交通部航港局成立的海事中心，整合6個部會、8個單位，總共19套資訊系統，今日正式啟用，對於未來台灣周邊海域的航安監控、航行預警、海事通報及海難應變，將建構出更安全的航行環境。交通部長王國材出席啟用儀式時表示，海事中心對於台灣推動船舶航安管理是重要里程碑，開啟智慧航安新紀元。

航港局海事中心對內整合基隆海岸電台、台北任務管制中心、彰化離岸風場航道船舶交通服務系統（VTS）、船舶自動識別系統、遠距識別與追蹤系統等；對外則整合內政部、衛福部、氣象局、海巡署、漁業署、台灣港務公司等數據。

王國材指出，台灣的海運業在全球可以說舉足輕重，但海運業要發展，必須建立在航安的基礎上，每年在台灣周邊海域往來的船舶超過10萬艘次，加上東北季風、颱風的侵襲，以及離岸風場的開發，台灣海域的航行環境相對複雜。

王國材說，海事中心的成立，讓台灣海域的「航行安全」邁進一大步，除了跨部會整合海事相關資訊，更結合「智慧應用」，大幅提升對台灣海域船舶監控、預警的能力及災防應變效能，還能夠化被動為主動，針對具有航行風險的船舶主動發出警告，密切監控，降低海事案件發生的機率。

今日同步正式啟用的離岸風場航道VTS中心，則是航港局因應國家綠能政策的發展及兼顧維護船舶的航行安全所成立，能完全即時監控行經彰化風場航道周邊海域船舶的動態，引導船舶安全有序地通過航道，也能即時通報各種異常事件。

王國材說，交通部2020至2023進行的智慧航安計畫，海事中心與VTS是最重要的2個計畫。彰化風場航道面臨許多課題，過去航港局與經濟部能源局談風場時非常不易，一方面是國家政策離岸風電，另一方面則希望保持船舶航行安全與自由度，非常多討論參與其中，才能今天的成果。

航港局長葉協隆表示，海事中心整合19個資訊系統，大幅提升對台灣海域的船舶動態監控、風險預測能力，並有效掌握海難應變資訊與時效，建構更安全的航行環境。

葉協隆指出，船舶辨識科技提升，讓航港局能做到過去做不到的監控與預警功能，台灣有3大危險海域，分別為富貴角、鵝鑾鼻以及澎湖海域，現已劃定警戒區，當船舶行經這3大海域或靠近岸際，系統自動發出告警，提醒船舶注意。

航港局近年也加強與海巡署、漁業署的合作，打擊不肖漁船、商船不法交換船員等，只要發現船舶有異常接觸，就會即早通報查緝。