林務局東勢林區管理處為推廣人與自然和諧共存、友善環境經營的里山生活理念，並協助社區夥伴、農民行銷友善環境產品，31日將於台中文心森林公園舉辦「2021里山生活市集」活動，現場除了多樣農特產品與手工藝品可選購，也邀請泰雅獨立樂團演奏，更有參加開幕活動送限量里山森林口罩、換購里山券抽獎等活動，歡迎民眾一起逛市集曬荷包。

東勢林區管理處自2017年起和中華自然資源保育協會合作，攜手和平區大甲溪沿線山村社區及部落，耕耘在地，推動里山倡議、友善環境、永續經營山村社區產業等工作，並推出社區友善、永續「谷關里山」品牌，透由市集等行銷活動，讓大眾認識社區友善產品。2021年起延續前期谷關里山經驗逐步推廣至和平區大安溪沿線山村社區。

裡冷社區友善咖啡。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

市集邀集39攤社區居民、小農、NGO，販售友善環境經營的農特產品、加工品、手作用品，也宣傳里山友善經營、野生動物保育理念。

斯可巴社區推廣友善環境甜柿。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

為鼓勵民眾對友善農產品的支持，並將消費回饋給攤商夥伴，活動發行「里山券」，持100元現金於服務台換購等值面額里山券100元，除送里山券10元外，還可獲得摸彩券1張，有機會抽到里山森林口罩1盒或其他精美好禮。