立委王定宇（左，黃色外套者）出席為張豪澤加油力挺，過程中不忘呼籲民眾1218四大公投，要全部不同意。（張毓翎攝）

目前民進黨在台南市議員第1選區宣布參選的新人，還有立委賴惠員執行長蔡宗翰，近日也是勤跑基層，爭取選民認同。（張毓翎攝）

參加民進黨台南市第1選區議員初選的台灣農權總會長張豪澤，30日成立競選服務處，前台南縣長陳唐山及立委王定宇、趙天麟、賴惠員等人現身站台；目前民進黨在第1選區宣布參選的新人，還有立委賴惠員執行長蔡宗翰，近日也是勤跑基層，爭取選民認同，讓民進黨大新營區議員初選日漸升溫。

張豪澤競選服務處30日在新營區府西路上成立，現場來了200多位支持者，前總統府資政黃崑虎特別出席並致贈包子、粽子，象徵「包中」；陳唐山今天精神抖擻地現身力挺，不少在地鄉親看到許久不見的老縣長，都十分開心。

陳唐山說，張豪澤是位樸實、努力的年輕人，曾赴日本留學攻讀法學研究所碩士，具備良好國際觀，且與他的父親張田黨先生都是熱心公益的好人才，懇請鄉親給張豪澤一個機會，讓他初選過關並凍蒜議員。

另一位新人選將蔡宗翰，大一即擔任賴惠員議員服務處助理，協助為活化鹽水岸內糖廠、南瀛親子館等建設請命，盼透過多年歷練及所學的知識監督市府，也強調自己不怕辛苦，有堅定的信念改變現況，希望用行動證明他的決心。

南市議員第1選區共6席，包括民進黨3席李宗翰、劉米山、沈家鳳。目前民進黨已有張豪澤、蔡宗翰2位新人宣布投入初選，依過去原則，民進黨在第1選區提名當選席次的2分之1再加1席，故從現階段看來應是5搶4的局面。