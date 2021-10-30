歷時十數年規劃興建的台澎海纜，經過施工團隊克服各種困難，終於在30日凌晨4時加入運轉，將台灣與澎湖兩端電網連結起來，象徵「台澎電網」成形，澎湖電網從「網外變網內」，更是台灣電網發展的歷史新頁。台電表示，澎湖發展風、光綠能，未來澎湖的綠能效益，可以透過台澎海纜，與台灣本島共享。澎湖也能透過電纜，與台灣電網相互融通，減少使用燃油發電。台澎海纜工程「十年磨一劍」，可以說是兼具能源轉型、民生經濟，與環保等多重效益之重要電力建設。

台電說明，「台灣~澎湖161kV電纜線路工程」從94年起開始規劃，共包括海纜長度58.8公里，陸纜長度9.1公里，共計67.9公里，線路連接澎湖縣湖西鄉尖山發電廠內之澎湖變電所，並銜接雲林縣境內既有的161kV北港～四湖線。總工程預算約新台幣157.3 億元，自97年通過環評後開始施作，至今年完工並加入運轉。

台電強調，台澎海纜工程在施工期間遭遇到各種難題，包括民眾陳情、漁業權補償，以及海象不佳影響施工，但在中央、地方政府及各級民代等協助溝通下，與地方居民、漁民逐漸達成共識，施工團隊也抓緊利用一年中僅存不多海象較為平穩的時間加緊施作趕工，終於讓本項國家重大建設能順利推動。

台電進一步說明，於22日開始進行持續7天、高達168小時的電纜加壓測試，至昨（29）日晚間時完成。隨後尖山電廠發電併接該廠69kV線路，昨晚8時左右完成模擬操作，至今日凌晨4時台灣系統和澎湖系統合聯，併入系統正式運轉。

台電指出，為了讓台灣及澎湖兩端系統合併順利，台電在台灣及澎湖均派出主管「盯場」，隨時緊盯兩端系統合聯過程中的一切變化，由於這是第一次台澎通電，所有人都不敢懈怠，幾乎徹夜難眠。直到凌晨4點，確認合聯成功完成，十多年的規劃與努力終於開花結果。

台電表示，今後澎湖供電網路將與本島串聯雙向輸送電力，除能提高澎湖地區供電穩定、降低當地燃油發電的使用外，且能將澎湖充沛的綠能回輸台灣，打造澎湖成為美麗低碳島。政府現正積極拓展再生能源發展，不斷提高再生能源的比率，本工程的順利完成是綠能政策發展的一項重大指標。