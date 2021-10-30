辣模網紅周荀（DenKa）擁有傲人F級身材，昔日因為一張掀衣照引發熱議，被網友封為「南半球女王」，常在社群網站分享火辣養眼照的她，昨（29日)試穿新內衣時，不僅大方送上私密視角照，傲人雙峰更幾乎要從上衣溢出，讓網友直呼要噴鼻血了。

周荀透露試穿新內衣時，突然間萌生一個全新的想法，那就是看到的視角如果能販售的話，商機絕對相當大，接著附上自己由上往下的私密視角照，只見她除了露出一雙纖細美腿之外，傲人的F級雙峰幾乎要將整個鏡頭塞滿，甚至還炸岀一條超深事業線，直言：「出借眼睛， 1分鐘$100，往下看很好看喔」，讓人充滿無限遐想。

周荀附上的這張火辣養眼照，短短一天就吸引上萬人按讚，網友也紛紛留言：「也太好看了吧，能出借10分鐘嗎」、「我要買一年份看到飽」、「如果剪成一段影片還不買爆」、「這視角的風景實在太美了」、「請問要在哪邊繳費」、「原來站起來低頭看到的是凶是真的」、「好邪惡的視角」、「做成VR可以大賺一筆」、「好想每天都可以看到這麼好的風景」。

周荀（DenKa）日前曬出在家穿比基尼的自拍，上半身雖有2片三角狀布料，但完全包不住傲人雙峰，只能勉強擋岀重點部位，一條深溝更是直接掉出來見客，加上擺出撩人的性感姿勢，讓所有人充滿無限遐想。