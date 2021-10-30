「特定工廠登記」制度於109年3月20日起正式上路，臺中市政府經濟發展局表示，今(110)年度受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，原定110年5月至6月啟動實體特定工廠登記相關說明會，改由委託社團法人臺中市建築師公會協助拍攝製作一系列教學影片(共20集)，內容含括納管、工廠改善計畫、特定工廠登記及用地計畫等，並開通臺中市政府經濟發展局特定工廠專區YouTube頻道，第一集「工廠管理輔導法暨特定工廠登記說明」教學影片目前已正式上架，歡迎中小企業主踴躍觀看、訂閱並開啟小鈴鐺，陸續還有19集影片將擇期上架，才不會錯過新影片通知。
自108年度工廠管理輔導法緊鑼密鼓討論修法以來，「特定工廠登記是什麼？要怎麼申辦？」等相關申辦問題就不曾間斷，臺中市政府特定工廠登記單一窗口諮詢電話、諮詢櫃台洽詢人員持續湧入，經發局為使轄內業者充分了解特定工廠申辦流程及相關規定，於108年至109年舉辦共28場實體說明會，辦理地點涵蓋潭雅神地區、大平霧地區、烏日、豐原、大甲等工廠密集區，總參與人數累計超過3750人，並將說明會簡報、Q&A等資料公布在經發局官網「工廠管理輔導法修法專區-特定工廠登記」專區(https://www.economic.taichung.gov.tw/1402014/post)，更拍攝了2集「特登怎麼辦」影片上傳至經發局官方粉絲團，累計觀看次數突破1萬6千次。
經發局再次呼籲，目前特定工廠登記第一步-未登記工廠納管，申辦期限只到明(111)年3月19日止，請轄內各中小企業主注意，倘有未登記工廠符合105年5月19日以前既有、從事低污染事業等納管條件者，請務必於申請期限屆滿之前向臺中市政府特定工廠登記單一窗口(台中市西區三民路一段158號8樓)提出納管申請，逾期未提出者，依工廠管理輔導法第28條之1規定，恐面臨停止供電、供水之情事，衝擊事業經營及員工生計，影響甚鉅，請各企業主謹慎起見，勿存僥倖心理。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。