台中榮總39周年院慶推出創院以來最大型、包括COVID-19防疫等議題的221場國際醫療視訊研討會，廣邀360多名國內外醫療專業人士參加，今天並舉辦器官捐贈大愛牆落成儀式，退輔會主委馮世寬與會。院長陳適安表示，中榮39年來器官移植勸募已逾500人成就大愛，此次增建的大愛牆首度設置在戶外，希望大愛能在大自然中傳承下去。

台中榮民總醫院在1982年成立至今39年，今年周年慶在30日及31日兩天舉辦創院以來最大型的國際醫療研討會議，23個科部參與以視訊方式邀請國內醫學專家331人、國外知名醫療人士30人參加221個演講研討會議，30日並舉辦「醫療5G運用」展出及新設大愛牆落成啟用儀式。

中榮39周年慶舉辦器官捐贈大愛牆落成儀式，捐贈及受捐者家屬與會。（陳淑芬攝）

陳適安在啟用儀式表示，中榮在包括腎臟、心臟及眼角膜等器官移植醫學佔有重要角色，經法律有彈性的制度後，讓台灣能推動器官移植造福病患，中榮過去捐贈器官大愛牆都設在室內，此次增建新大愛牆則決定移到室外，在陽光普照的自然土地上將愛傳承下去。

中榮39周年慶推出國際研討會221場，創歷年最大規模，並舉辦器官捐贈大愛牆落成儀式，中榮院長陳適安（左）及退輔會主委馮世寬（右）與會。（陳淑芬攝）

1名器官捐贈者的胞姊代表家屬致詞指出，醫療的進步及對生命的尊重等作法是家屬最大的撫慰，讓捐贈及受捐雙方都更加圓滿，她每次經過列有弟弟名字的大愛牆，都思念起弟弟。

中榮自2004年經財團法人器官捐贈移植登錄中心委託成立中區器官勸募網路責任醫院，醫院為感謝捐贈者延續生命設置大愛牆，此次增設大愛牆經設計團隊選定在圓滿廣場，並以「永恆之愛」雕塑及雙牆設計，呼應捐贈及受捐者接棒延續生命的意象。