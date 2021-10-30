厚生基金會今舉辦「醫療奉獻獎」頒獎典禮，前衛生署長葉金川因對健保的貢獻，獲頒「個人特殊貢獻獎」。他今日獲獎時開玩笑說，如果可以把獎頒給別人，想頒獎給羅一鈞和莊人祥，外面有小三的不能給。他認為羅、莊很辛苦，他自己做健保做3年，他們為防疫過了2年要死要活的日子，給所有從事公衛者的獎勵很重要。

葉金川今獲頒「個人特殊貢獻獎」時表示，過去SARS疫情爆發時，他進入和平醫院的時間只有2個禮拜，很快就過去。擔任公職期間，真正辛苦是全民健保，前半年每天固定晚上10點到6點睡覺，其他時間都是在工作。

葉金川表示，醫療比較立竿見影，病人好了馬上會感謝，但公衛則「沒完沒了」，不知道哪天才會有結果，屬於比較孤獨的路，不知道什麼時候有回饋，要謝謝太太陪他走這條路，其實也沒有很辛苦，自己喜歡工作，能從工作上得到回饋就夠了，自己肯定自己最重要。

葉金川笑言，「我都覺得現在這獎對我不重要，那時怎不來獎勵我呢？」，公衛可以救很多人，他認為如果可以把獎分給別人，想給羅一鈞跟祥祥（莊人祥），「不過如果外面有小三的不能給，跟部長講清楚」，引發全場大笑。