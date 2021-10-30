出席新書發表會 賴清德看到少年時期的偶像竟然是她。曾薏蘋攝

副總統賴清德今出席「《小瘋人生：李筱峰69回憶錄》新書講唱會」；賴清德致詞說，他看到流程表，「有我少年時期時的偶像紫蘭（歌手）」；他準備來聽紫蘭小姐的歌；紫蘭立刻站起來跟大家揮手，坐下時不小心瞬間「坐空」，賴清德在台上直呼「啊！我不是故意的」。

彭明敏文教基金會董事長張慶惠是民進黨前立委，是桃園客家人；她致詞時指出，「我們副總統當選後我第一次看到他，不是天高皇帝遠」；他還對賴清德說，「加油喔！二、三年後，你有事要做，桃園我可以帶著你走，因為我比較熟」。台下一陣鼓掌。

賴清德致詞時指出，李筱峰文章很容易看出，帶著使命感還有理想性，非常謹慎，所以每一篇文章跟論述都根據客觀事實，所以台灣社會都非常尊重李教授，他也一樣。所以受邀來，覺得很光榮。

賴清德表示，答應後才開始煩惱，因為李教授的新書發表會不是任何人可以有辦法講話，「所以我開始緊張起來，一直緊張到剛剛」。他認為今天應該是把他當成好朋友，因此邀請來參加這個活動，也準備好要聽紫蘭的歌。

賴清德表示，看李教授這三本書，有三方面值得特別提起，第一是李教授希望建立有台灣主體性的歷史，這是李教授帶有使命的地方，用他的筆來建立台灣主體性的歷史，並促進台灣人民產生認同，台灣也才可能因此團結。

賴清德指出，李教授的理想性表現在追求台灣民主、自由和人權的過程，就此刻來說，台灣面對中國的威脅，如果可以獲得美國和國際社會支持，就是因為數十年來，無論遇到什麼困難，都堅持對於民主的追求，在李教授著作中可以看到，他也是追求民主自由的人們中，讓人尊重的其中一位。