國民黨今天舉行全代會，有鑒於前高雄市長韓國瑜任期帶職參選總統，引起民意不滿，導致韓國於本人也在總統大選後被罷免。新竹縣黨代表范釗等64人提案，建議建立中國國民黨「黨員首次當選某公職任期規定制度化」的相關規定。不過組發會則認為，選舉策略上仍應保持彈性，不宜有任期制度化規定。

提案審查單位組發員會指出，各項公職選舉各選區選情複雜程度不一，須以爭取本黨當選席次極大化為目標，並考量選情評估、地區特性、有意參選人實力等因素通盤考量。

組發會強調，若硬性規定任期制度化，可能造成艱困選舉無黨員參選窘境或並非最有勝選機會黨員參選，降低本黨當選機會及席次；建議選舉策略上仍應保持彈性，不宜有任期制度化規定。

此外，大陸台商黨代表許弘霖等100人提案，建請中央黨部成立「反台獨工作小組」。提案審查單位大陸事務部指出，本黨將恪守《中華民國憲法》、延續過去黨章、黨綱的基礎及人民期待，在堅持反對「台獨」、反對「一國兩制」、捍衛中華民國主權與民主自由體制、維護台灣人民安全與區域和平繁榮的前提下，積極推動兩岸改善關係，恢復溝通管道。