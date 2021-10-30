知名獨立樂團《草東沒有派對》鼓手蔡憶凡，驚傳在知名防疫旅館內輕生，目前警方還在釐清原因。但該樂團這兩年來風波不斷，先是劉姓前任鼓手在去年7月23日在北市住家遭檢警搜索，起獲約2公克多的大麻遭法辦，如今現任鼓手又傳出憾事，讓不少樂迷相當心碎。

去年7月23日，北市警方日前接獲線報，劉姓音樂人疑似持有大麻，經循線追查，23日下午前往劉的住處搜索，現場發現2公克多的大麻，隨即將劉男逮捕。

警方當時查出，劉男曾是知名獨立樂《草東沒有派對》的鼓手，該樂園出道後第1張專輯【醜奴兒】，就入圍2017年金曲獎6個獎項，並在「最佳樂團」項目打敗天團五月天，最後囊括3項大獎，該樂團也展開世界巡演，陸續在台灣、紐約、東京、上海等城市演出。

但劉姓鼓手後來為了理念離開樂團，轉任音樂導演，他拍攝的MV，以超現實手法切換山林與城市，推出後大受好評，在Youtube點閱率高達1075多萬。

劉男遭逮後承認持有毒品，檢警驗尿，依毒品罪移送法辦。但今年因疫情影響，《草東沒有派對》取消多場演唱，不少樂迷都相當期待他們在疫情警戒降級後來能恢復演唱計畫，未料卻發生這起憾事。

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