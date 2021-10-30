雲林縣政府舉辦「綠料理達人競賽」，推廣低碳排放蔬食愛地球。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為推廣「全民綠生活」，讓更多民眾愛上蔬食綠料理，30日在虎尾鎮大成商工舉辦「雲林縣綠料理達人競賽」，參賽選手以在地、當季蔬果為主要食材，烹煮出兼具美味與低碳排放的美食，得獎食譜並將作為日後縣內長青食堂的綠料理參考，讓長輩吃得更健康。

「雲林縣綠料理達人競賽」共有社會組、學生組各10組參賽，今年適逢1621年顏思齊在雲林水林登陸開台400周年，參賽隊伍特別以番薯、芋頭、玉米、花生4項台灣早年主要農作物，作為料理競賽的主要食材，配合其他蔬果，烹煮出一道道美味又健康的綠料理。

比賽由5名專業評審組成的評審團負責評分，參賽菜色各具特色難分軒輊，最終「學生組」由大成商工的「雲林坪仲夏之夜」綠料理拿下冠軍；「社會組」由斗六農會「口袋滿滿薯芋你」奪冠。另選出「創意料理獎」、「在地特色獎」、「最佳人氣獎」。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，此次競賽活動為讓各界重視低碳排放飲食的重要性，除邀集各路好手大展廚藝外，也邀請地方小農行銷在地、當季的農產品，落實「蔬食在地好料理，雲林低碳好生活」目標。

縣環保局副局長黃富義指出，為了不讓綠料理競賽成為1次性活動，環保局後續將與縣內長青食堂合作，提供得獎的綠料理食譜。目前長青食堂為了讓長輩們吃得習慣，菜色以家常菜為主，未來加入綠料理菜色，讓長輩不僅吃得美味，更要吃出健康來。

黃富義進一步說明，綠料理與肉類料理相比，其碳排放更少，優先選用在地、當季食材，也可減少運輸過程產生的碳排放，不僅有益身體健康，也有助於減緩氣候變遷，可說是一舉數得。