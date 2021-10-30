國民黨全代會通過新任主席朱立倫的「政策綱領」，在兩岸政策延續黨章、黨綱規定，包括堅持「九二共識、一中各表」、「反台獨」、「反一國兩制」等基調，刪除前主席馬英九、吳敦義時代「維持不統、不獨、不武的現狀」等字眼，首度納入朱立倫主張的「求同尊異」。

此外，全代會也通過中評委主席團主席名單，朱立倫增聘郝龍斌、陳鎮湘、周錫瑋、吳碧珠、邱鏡淳、劉政鴻等人。朱立倫日前已增聘李乾龍為中評委主席團主席，並聘任謝龍介、黃奎博、葉慶元為中評委。

國民黨在新政策綱領中宣示，國民黨遵守《中華民國憲法》、《中華民國憲法增修條文》及《兩岸人民關係條例》等相關法律規範處理兩岸關係，始終堅決反對「台獨」及「一國兩制」，堅決捍衛中華民國主權及自由地區民主憲政體制。

國民黨將延續過去黨章、黨綱內容，包括2005年「連胡五項願景」以及前總統馬英九8年主政期間的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」的務實基礎上，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。

此外，該政綱訴求穩定兩岸關係以強化台灣經濟，推動恢復兩岸制度性協商，重建爭端解決機制；同時要透過「兩岸論壇」及各類交流平台，憑藉「對等」、「尊嚴」原則，增加多元對話機制；並宣示要積極扮演負責任、照顧在對岸台灣同胞權益的角色，強化台商服務中心功能。

國民黨主張維護台海和平是兩岸共同責任，質疑民進黨執政時推動「台獨」、「去中化」等對兩岸關係的挑釁，以及中國大陸透過軍機、軍艦擾台的反制操作，都成為影響台海和平的不穩定因素，更違背兩岸人民期待和平的訴求，國民黨堅決反對以武力威脅或任何方式片面改變台海現狀、破壞兩岸和平。