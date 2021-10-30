新濱快速道路鹿港段接連兩車深夜爆胎，員警前往協助處理，找到肇事的鐵塊， 防制事故再度發生。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

新濱快速道路鹿港段接連兩車深夜爆胎，員警前往協助處理，找到肇事的鐵塊， 防制事故再度發生。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港警分局10月28日接獲通報台61線北上171K處有車輛爆胎受困路旁，海埔派出所所長詹又霖和警員黃煥驅車要前往處理，沒想到行經北上177K鹿港匝道時，發現另輛汽車也爆胎，研判不單純，警分局調動線上警力到台61線道來回巡視，即時發掉了路面掉落大鐵塊釀禍端。

「深夜遇爆胎，太危險、太恐怖了！」駕駛人感謝員警即時協助處理。海埔派出所所長詹又霖和警員黃煥接連地發現爆胎，研判台61線上應有疑似鐵條或其他影響行車安全之掉落物所造成。當機立斷，立即通報分局勤指中心派員支援原171K處之案件，最後發現有一大型鐵塊掉落，經通知彰化公務段派員排除。

鹿港警分局長郭志豪表示，台61車速快、車流量亦大，多為大型車行駛，鐵條掉落將嚴重影響用路人之行車安全，值勤能依事故狀況分析事故原因立即排除，有效防制交通事故的再次發生，確保用路人安全，足為同仁表率。

警方也提醒用路人，汽車裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮者，可依《道路交通管理處罰條例》第33條處汽車駕駛人新臺幣3000元以上、6000元以下罰鍰。