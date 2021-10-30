疫情趨緩，各國逐漸開放國際觀光，面對後疫情時代，台南市為打造安全的觀光旅遊環境並與世界認證接軌，輔導觀光旅遊業者申請加入世界觀光旅遊委員會（WTTC）的安全旅遊戳記認證，共有30家業者獲得認證。市長黃偉哲30日強調，台南已經做好準備迎接解封後的觀光復甦。

市府觀光旅遊局今天在安平福爾摩沙遊艇酒店，舉辦台南市觀光營運業安全旅遊戳記授證典禮，由黃偉哲親自頒發證書給30家取得國際認證的業者。

黃偉哲指出，獲得國際認證是展現產業競爭力的最佳利器，目前台南已經納入2022年《米其林指南》評鑑，安全接待服務鏈則是現階段及未來全球觀光產業的趨勢，期望透過具國際標準的安全旅遊戳記認證，不僅讓國內外旅客得以識別具國際衛生及健康標準的觀光旅遊業者，進而安心旅遊，獲證業者也能透過戳記自我行銷，提升企業與及台南市的國際能見度。

觀旅局表示，WTTC安全旅遊戳記計畫目前在全球已有197個國家地區、超過400個目的地參與，為具有國際公信力的全球認證。該局為使轄內觀旅業的防疫品質與國際接軌，從9月起即輔導業者參與認證申請，經過一連串嚴謹審查與實地訪查，共有風景園區、休閒農場、觀光遊樂、觀光工廠、博物館及觀光公車等30家業者，成功取得WTTC認證。

觀旅局長郭貞慧認為，目前國際間正加速推廣安全旅遊建置，以便逐步恢復邊境往來，觀光市場的復甦指日可待。如何把握時機輔導業者做好準備，搶進疫後國際觀光市場，正是觀旅局的首要任務，期望透過推廣國際旅遊認證，不僅提供國內旅客安心旅遊的保障，同時也做好迎接國際觀光商機的準備。