籃網隊本季重新集結，但少了至今仍不打疫苗的厄文(Kyrie Irving)，目前戰力不如預期，戰績僅3勝3敗，不過唯一讓人開心的是本季回歸賽場的艾卓吉(LaMarcus Aldridge)發揮穩定，在今天對溜馬砍下21分後，生涯得分來到2萬分，成為NBA歷史上第48位，沒想到艾卓吉睽違一年回到賽場狀況仍保持不錯。

LaMarcus Aldridge drops in his 20000th point 👏@aldridge_12 is only the 48th player in NBA history to reach that mark.

(via @BrooklynNets)pic.twitter.com/rqdCHaGRpA — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 30 2021

艾卓吉去年就加盟了籃網，與主將厄文、杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)、葛瑞芬(Blake Griffin)組成全新五虎將陣容，不過在出賽5場之後突然宣布退役，他發出聲明表示，自己因心律不整問題無法再負荷高張力的比賽，籃網也給予祝福，而這則消息瞬間衝上全美熱搜第一，代表艾卓吉的突然退休令人震撼。

不過僅隔了短短一年艾卓吉就成功重返NBA賽場，在短暫退休的這段時間他仍不忘籃球，最後成功得到能上場打球的醫療許可，之後他就把籃網當作復出的第一目標，非常幸運的是籃網也重新簽下了他，因為中鋒狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)離開球隊，籃網仍需要禁區戰力，本季他們重新團圓，艾卓吉從板凳出發。

而本季艾卓吉出戰5場比賽，狀況看起來非常不錯，平均上場時間20.2分鐘，能拿下12分5.4籃板1.4阻攻，投籃命中率64.3%，其中與76人比賽出戰23分鐘攻下23分5籃板，命中率高達83.3%，今天對溜馬則出戰28分鐘，砍下21分8籃板，命中率62.5%，作為替補戰將能有這樣的表現非常高效，也成功達到生涯2萬分。

不知不覺艾卓吉已征戰NBA長達16個球季了，生涯效力拓荒者、馬刺及籃網，2010到2015年效力拓荒者時，他的場均得分都在20分以上，2017、2018在馬刺的兩個賽季場均也突破20分，投籃命中率都高達5成，而且都出賽多達75場以上，可惜之後因為老化加上傷勢慢慢衰退，但如今在籃網重獲新生，真的為他感到高興。