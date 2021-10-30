疫情嚴重影響經濟，為了使旅宿業者更加是應疫情後時代，新竹縣政府協助旅館從業人員提升旅遊服務品質，從9月開始舉辦5梯次培訓，從行銷、早餐、生態導覽解說到大數據分析，帶領業者開源節流，提升服務品質並創造更多價值，吸引超過200人次參與。

新竹縣長楊文科分析，疫情帶來的衝擊超過想像，並因結構改變，不少行業均需積極調整轉型，縣府站在輔助的角色，期望透過能力培訓計畫，讓業者接觸更多課程，開創不一樣的格局。

新竹縣交通旅遊處指出，此次培訓課程從9月2日至10月20日共5梯次，內容包含旅宿行銷策略、從空間條件及自我定位看在家CEO的經營模式、生態導覽教學、手作豐富營養早餐實作應用、利用大數據分析進行開源節流等，透過理論結合實務，協助旅宿業者重新定位自家旅宿。

有參與過培訓課程的溫姓業者指出，課程內容十分實用，也和同業互相交流，了解彼此民宿的優缺，充分了解自身特色，吸引客人來住。另名陳姓民宿業者也說，感謝縣府給予充電的機會，透過不同領域的課程，能充實、學習不同的技能與知識，在課堂中和其他業者的交流，也是彼此學習的方式之一，期望能拉近民宿主人與客人的距離，將在地之美宣傳出去。