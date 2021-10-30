大陸國家衛健委新聞發言人米鋒今天（30日）在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，近期，國外疫情仍處於較高流行水平，部分周邊國家疫情快速上升，中國外防輸入壓力持續加大。截至10月29日24時，近14天內，全國有14個省份報告新增本土確診病例或無症狀感染者，當前疫情仍呈快速發展態勢，防控形勢嚴峻複雜。

大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良表示，黑龍江黑河疫情自10月27日報告以來發展迅速，根據目前流調和病毒測序結果，本次疫情與近期內蒙古甘肅等省區的本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入病毒引起的疫情。目前新增病例主要通過全員篩查和主動就診發現，提示當地已發生社區傳播，並存在擴散外溢風險。大陸國務院聯防聯控機制已派出強有力的工作組趕赴黑河指導、支持當地開展風險人群排查、核酸檢測、流調溯源等應急處置工作。

吳良表示，湖北、湖南、四川、貴州、陝西等省份連續4天以上沒有新發病例，這些地區的疫情正在得到有效控制。北京、河北、山東、青海、寧夏等省份疫情基本平穩。甘肅省近期的病例主要從集中隔離點發現，個別地區在社區篩查中發現零星病例，下一步將加快對感染來源調查和傳染源管控，盡快切斷社區傳播鏈條。國家衛健委將持續指導相關省份做好疫情防控工作。

吳良說，總體看，本輪疫情點多、面廣、線長。從目前疫情發展態勢看，內蒙古額濟納旗自10月25日以來連續4日未再發現溢出外地病例，疫情擴散外溢風險已有效管控。當地近日新增病例主要從集中隔離點中發現，前期各項防控措施成效開始顯現，疫情社區傳播基本得到遏制，下一步將繼續強化風險區域管控和核酸檢測工作，盡快徹底控制疫情。