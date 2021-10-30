明新科技大學30日舉辦55周年校慶，由於學校具有來自17個國家、超過1000名的國際生，在校慶中展現不同國家的情境、美食、文化特色等，宛如聯合國縮影。（莊旻靜攝）

明新科技大學今年迎接創校55周年，30日舉辦校慶活動，邀請來自17個國家的國際學生共同參與，舉辦國際嘉年華，校內彷彿聯合國縮影，晚上接力舉辦校慶演唱會，邀請人氣團體玖壹壹、吳汶芳、邱鋒澤、關詩敏等藝人演出，在疫情緩解封後，重現過去熱鬧景象。

明新科技大學校長劉國偉表示，校內共有來自17個國家、超過1000名的國際生，在台灣出現少子化現象之際，校方致力拓展國際生，也使學校充滿聯合國氛圍。今年校慶也舉辦國際嘉年華，邀請來自日本、越南、印尼、韓國、緬甸及蒙古等國家學生，穿上傳統服飾走秀，並展出文物、各國美食，使校慶充滿異國風情。

為了呈現多元文化並蓄的特色，校內也布置日本、韓國、越南、菲律賓等國際情境看板，還有搭建蒙古包，讓師生體驗塞外情境，並提供大家拍照，而校內土木工程與環境資源管理系的原住民專班學生，還利用所學並回溯文化，以賽夏族的tinato’火神祭神話為發想，設計具有原住民意象的暸望台，並命名為明星之眼，也在校慶中亮相。

由於今年受到三級警戒影響，不少活動取消或延後辦理，55周年校慶也是明新科大在緩解封後的第一場大型活動，校方也應景舉辦萬聖節遊行，學生大展創意。晚上的校慶晚會也請來人氣團體，與師生同樂。此外，校慶中還設置「社團交流成果展」活動，邀請新竹地區的高中職社團參加，學生們互相交流、競技。