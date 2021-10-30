獨立樂團草東沒有派對出道即巔峰，2015年成軍就入圍金曲多項大獎，對決天團五月天還大獲全勝，之後每每有新作品都會掀起討論，原定今年唱進台北小巨蛋，門票更不到一分鐘就售罄，人氣旺得不得了；豈料，今日傳出樂團26歲鼓手蔡憶凡在防疫旅館內輕生，警方證實已死亡多時，粉絲也湧入IG和臉書留言哀悼，淚崩喊「拜託是假的」。

草東沒有派對在2012年成軍，由巫堵、筑筑（詹為筑）、世暄（楊世暄）和凡凡（蔡憶凡）組成，2016年發行第一張專輯《醜奴兒》就一鳴驚人，還獲得金曲各項大獎肯定；雖然2017年主唱巫堵和貝斯手世暄因兵役暫時休團，但隔年復出即展開全球巡演，相當成功。

他們第一張專輯就入圍第28屆金曲獎8項獎獎項，包括年度專輯獎、年度歌曲獎、最佳作曲人獎、最佳作詞人獎、最佳樂團獎和最佳新人獎，其中打敗天團五月天成為該年最佳樂團，讓他們人氣瞬間飆升；而最後他們獲得最佳樂團和最佳新人，專輯中歌曲〈大風吹〉則是榮登年度歌曲。

今年樂迷本來滿心期待看到草東沒有派對攻蛋演唱，演唱會卻因疫情延期，豈料又傳出鼓手凡凡在防疫旅館輕生，消息曝光後，臉書和IG都湧入粉絲留言哀悼，「假的拜託」、「希望你們趕快控訴新聞台播報假新聞」、「哭了…」、「草東沒有凡凡了…」、「再也看不到4人同台，好難過」。

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