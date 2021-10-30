針對總統蔡英文今日宣稱核四設計過時、廠商解散，設備停產，位於危險地震帶上，以及核廢料等問題，對此，有學者指出，核四各個系統所需的零組件與備品均可專門訂製，沒有難以取得的問題。

清大工科系教授葉宗洸表示，核四廠址座落於巨大岩盤上，建築本體抗震係數相當高（0.66 g），遠高於一般建築物的抗震要求（0.33g），若北台灣真的發生超級大震，該擔心的不是抗震係數遠高於一般建物的核電廠。

葉宗洸表示，2014年期間，核四經45位資深核能專業工程師、12位國外專業顧問、8位專家監督小組委員共同以16個月的時間進行再檢視與再測試後，一號機完成了試運轉測試，確認126個系統均可正常運作。

葉宗洸表示，已經送到美國異地貯存的核燃料，原封運回或重新購買皆可，同樣不是問題。

核四公投領銜人黃士修表示，人類處理廢棄物的三個原則，包括要有系統化方法、不影響生活圈、不影響生態圈。大多數的垃圾只能做到前兩項，放到眼不見為淨的地方，但因為垃圾製造量太大，焚化爐和掩埋場地點都有問題。

黃士修表示，核廢料是人類唯一能做到全部三項的廢棄物，核廢料的體積非常小，而且是固體，封裝隔絕後可以做到完全不影響生態圈。核廢料才是對環境最負責任的廢棄物，卻被反核團體抹黑成無法處理。

黃士修強調，擁核人士大方主張核廢料放我家，因為只要有讀書就知道，核廢料很安全，還可以領回饋金，請反核團體不要來跟我們搶。