沒當過兵被鄉民酸，何博文在臉書上發長文揭露原因。（摘自何博文臉書）

新北市議員何博文日前質詢時，因質疑新北市長侯友宜能否捍衛中華民國，遭到網友出征，何博文今天(30日)上午在臉書貼文，還秀出傷疤照，並透露自己因為進行過心臟手術而無法當兵回擊侯友宜。資深媒體人韋安直言，嗆人很大聲，現在裝可憐？何博文把「鐵漢」打成「狗熊」，把天下人當白痴嗎？

何博文表示，小時候曾做過心臟手術，「我兵役體檢、複檢都被退，但我不是逃兵，也始終坦坦蕩蕩」，並秀出手術疤痕照片。同時，他也指出，當時沒有健保，醫藥費對父母而言也是一筆沈重經濟負擔，他看在眼裡，難過不已，只想快快好起來，將來所做所為不讓父母擔心。而且，一直到現在，母親對此仍內疚不已，所以很不願提起這段過去。

何博文更說，這樣清楚的回答，不知在侯市長答詢刻意挑動下，這幾天對他極盡人身攻擊、冷嘲熱諷，車輪戰般打電話至我服務處痛罵、質疑的人，滿意否？

針對何博文的說法，侯友宜回應，每個人照顧好自己身體，在自己的職位和身分上，都要以任何形式、義無反顧的保衛中華民國。自己這一輩子幾乎都在槍口討生活，打擊犯罪、保國衛民，對身為一個工作多年的老警察，大家要正面看待，不要質疑捍衛中華民國的決心和保護台灣人民的意志，大家一起努力讓國家更好。

對於何博文揭露自己過去開刀留下20公分的傷疤，並自曝沒當兵隱情，韋安今天在臉書上表示，嗆人很大聲，現在裝可憐，侯何時有說他「沒當兵」？到底誰「卑劣」？一張嘴炮，把「鐵漢」打成「狗熊」，自己人抹殺成『內部敵人』，把天下人當白癡嗎？

韋安更說，何議員要感激，有一天真開戰，侯可能是第一個拿起槍，保護你的人，「侯過去和未來，可以做到『我死則國（民）生』，別人行嗎？」