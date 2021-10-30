旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會30日在台東登場，陳曼青熱力開場，台下志工HIGH翻。（蔡旻妤攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會30日在台東登場，高蕾雅身懷六甲仍載歌載舞。（蔡旻妤攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會30日在台東登場，江明娟熱情走下台與粉絲互動。（蔡旻妤攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會30日在台東登場，邱芸子熱情演出。（蔡旻妤攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會30日在台東登場，澎澎熱情演出。（蔡旻妤攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會30日在台東登場，蘇霈盛裝打扮。（蔡旻妤攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會30日在台東登場，全場座無虛席。（蔡旻妤攝）

由旺旺文教基金會、《中國時報》、中國電視共同舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會30日在台東熱情開唱；6名藝人輪翻接力開唱，精采演出讓現場800名志工聽得如癡如醉；忠實粉絲表示，每年一定到場支持，聽公益演唱會已成為生活習慣。據了解，1000張門票在1周內全被台東鄉親索取一空。

台上歌手賣力開唱，台下座無虛席，紛絲高舉螢光棒揮舞，形成一片螢光燈海，聽眾隨著歌曲時而歡笑，時而感動，在主持人杜詩梅帶動下，全場逗趣歡樂，笑聲不間斷。

由爵士鼓后陳曼青帶來《三天三夜》熱力開場，緊接著由多位實力派金曲獎歌手高蕾雅、江明娟、蘇霈、邱芸子及澎澎等接力開唱。高蕾雅身懷六甲仍載歌載舞，一曲《濃妝搖滾》嗨翻全場。

江明娟直呼「超想搬到台東定居，歡迎大家介紹房子給我」，邊唱邊走到台下與熱情粉絲互動，因江明娟父親也在觀眾席，她說「爸爸已先來到台東養老幫我探路，要是哪天在台東看到我，不用太驚訝」。蘇霈盛裝打扮，身著一襲華麗禮服，台下大讚超有誠意，蘇霈笑稱「疫情期間沒有活動，我都穿這樣坐在客廳看電視」。

在台東縣府社會處服務10年的志工王先生說，這已是他每年必聽的演唱會，日前因疫情停辦，如今雖然得戴口罩欣賞歌曲，但「演唱會總算開唱了，疫情後能坐在台下聆聽，覺得既開心又感動」。

因應中央流行疫情指揮中心公告防疫規範及指引，活動現場實施實名制登錄，額溫測量、全程配戴口罩等防疫措施，由旺旺友聯發贈LED三用螢光筆作活動伴手禮，現場星光閃閃。

此外，由於三級警戒以來，各項防疫規範下，民眾鮮少外出參加活動，得知旺旺志工演唱會來到台東縣演出，民眾歡欣鼓舞，短短一周將1000張票索取一空，縣府社會處長陳淑蘭感謝旺旺文教基會用精彩的活動向辛勞的志工致敬。