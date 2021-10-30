美股周五的道瓊、標普與那斯達克等3大指數雖改寫歷史新高，但蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）財報表現令人失望，逆勢下挫，連帶拖累台積電、聯電、日月光等在美掛牌ADR都重挫，跌幅分別是1.99%、3.02%、1.52%，而且蘋果對本季供應鏈斷線問題仍提出警示，使台股護國神山群上檔承壓，指數在萬七與季線附近整理時間或再拉長。

業內人士指出，事實上，近期外資等3大法人於台股萬七附近高檔操作，也相對保守，散戶、中實戶等追價心態更戒慎恐懼。目前看起來，近期元宇宙概念、第三代半導體材料、汽車電子（含電動車電池）與高速網通IC、矽智財IC及類比IC等族群的短線漲幅多滿大，若需輪動攻堅，則傳產股還需適時接手，但傳產股轉機認同度還待考驗。

業內人士表示，貨櫃三雄長榮、陽明與萬海等，昨雖強勢反彈，但營運氣勢上與去年同期或上季比較，顯然沒特別突出，因此，即便短線受惠年底購物旺季挹注反彈動能，但長榮與陽明兩股在百元以上的上檔層層套牢反壓不輕，追高仍宜保有風險意識。

另外，國際油價近期在每桶84~85美元附近驚驚漲，雖說供需吃緊，但漲價動力有限，顯示對未來電動車的風潮抱持高度戒心，使塑化股主流台塑集團近期攻堅之途相對疲軟。

不過，美國Fed（聯準會）在今年底之前縮減購債規模已是大勢所趨，而明年升息之途也大致底定，對金融族群基本面而言，波段碎步趨堅可期，而鋼鐵、造紙等原物料行情，在全球減碳趨勢不變下，也可望穩步趨堅，加上疫後報復性消費潮不宜小覷 ，使台股整體的輪動架構，現階段看起來仍審慎樂觀，大盤後市不必過分悲觀。