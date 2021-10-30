位於海拔高度748公尺的日月潭國家風景區終年氣候涼爽宜人，10月底也迎來一年一度的「日月潭花火節」及11月的「Come!Bikeday」，而環湖自行車道上的落羽松、黃金楓也逐漸變色，已有秋天迷人的景緻。在日月潭水岸第一排的頂級度假酒店涵碧樓趁勢推出住房專案以及觀星館內體驗活動，讓賓客可以盡情感受最繽紛燦爛的季節。

10月中下旬的日月潭即將進入一年中最繽紛、燦爛的金秋時刻，喜歡騎腳踏車的人可以沿著榮獲CNN評比全球十大最美自行車道，往返水社至向山段，欣賞落羽松、黃金楓已悄悄變色，為翠綠的水面妝點增添不同顏色；而喜歡登山的人則是可以選擇前往貓囒山紅葉步道，欣賞終年落葉都會變成紅色的錫蘭橄欖樹。

10月底由日月潭花火節接棒，雖然受到疫情影響縮減規模、會場總量管制，日月潭國家風景管理處在今（30日）社碼頭施放煙火，而涵碧樓為例全數面湖的房型都能在館內輕鬆欣賞美麗的花火，而在館內的星光露台欣賞煙火，更可以看見日月潭面倒影美麗的花火。

接下來，涵碧樓更把握坐北朝南的方位優勢，今起至11月3日為期5天推出涵碧樓獨家限定的星空導覽房客體驗活動，除了由前自然科學博物館展示組太空劇場星象講師吳建德老師星空導覽之外，若是在生日前3個月入住涵碧樓，晚上九點朝向日月潭前方的天空看過去，天氣晴朗時還可以親眼看見自己的星座，非常浪漫。