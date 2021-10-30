西門町為萬華區最具代表的觀光產業熱區，更是眾多國外旅客來台時指定朝聖觀光景點。在受到全球疫情打擊，也重創商圈經濟，有鑑於振興商圈經濟，在萬華區公所指導下，延伸萬華文化嘉年華系列活動，舉辦首屆「西門町青春文化季」，結合西門町的「美食、潮流、文化」，展現道地特色。

不僅外國旅客必訪，西門町也擁有許多雙北人年輕時的青春回憶與時歲月光，此次舉辦的「西門町青春文化季」，就是要更深入勾勒起時代意義，透過文化活動的舉辦，貼近與民眾的消費習慣、生活、娛樂、休閒產生互動，並鼓勵區域性產業，結合地方文化精髓與特質，讓西門町的「文化、娛樂、商業」特色，再次呈現西門町獨有的風貌。

為了讓更多人了解西門町所代表的流行文化及商業發展史，今30日於西門町六號出口前廣場，舉辦萬華文化嘉年華-西門町青春文化季，規劃全天活動演出，藉由精彩活動展演帶動西門町商圈活絡。集結西門町特色、吸睛的街頭藝人、 熱力四色的舞蹈、輕快音樂饗宴、時尚新潮的變裝秀，皆是代表著在地西門町文化特色。

另外，此次活動搭配振興券政策，規劃商圈專用青春文化季振興券，吸引民眾熱情消費引發廣大迴響，參與的西門商圈店家包括「上海老天祿、蜂大咖啡、玉林雞腿大王、維記茶餐廳、三吉外賣等多家業者」各店家紛紛推出振興優惠方案，於10月1日至11月30日為期兩個月的活動也為後疫時期的西門町帶來新商機。