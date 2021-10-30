高雄市政府農業局為推廣「有機食材」，10月30日帶領一群小朋友到微風市集參加「市場有機料理實驗課」，讓小朋友透過挑選食材，了解有機蔬菜種植方式等，提升食農知識。

農業局說，推廣有機食材，要從「親子」下手，透過從小學習對飲食的正確觀念，才能真正改變消費習慣，許多孩子在多接觸真實食材之後，也就慢慢累積對健康飲食生活的觀念，與農民面對面，聽小農們分享耕種理念與種植經驗，了解每項食材蔬果背後的故事，才是最真實的食農教育。

小朋友們和家長上午來到隱身在文化市場中的微風市集，活動一開始就讓親子依據當日料理會使用的在地食材，邀請農民針對食材進行介紹，並說明有機認證相關資訊，讓孩子可以深入了解有機食材。

在認識食材後，工作人員帶領小朋友在微風市集購買當日料理所需使用的食材，由農民教小朋友挑選，從實務體驗中學習。最後在「糖果廚房。食農生活家」主廚 BonBon的說明下，與家人一起做料理。