PTT鄉民在網路上都號稱自己GG有30公分，以為這樣就能所向無敵，在女性之間很吃得開，但其實泌尿科醫師透露，以女性視角來說，男性「美G」的必備3條件，無非是「好看、好聞、好安全」。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修經常在臉書粉專分享相關衛教，近日更以「女性視角」分享「好看的GG應該長怎樣」，貼文中指出，有些男性一脫褲子，卻發現另一半的眼神大變，也有人在看愛情動作片後，發現自己的GG長得跟別人不一樣，甚至不少女性對於伴侶過長的包皮感到排斥。種種跡象讓許多男性不解，明明就只是長相不同，為什麼會有差別待遇？

對此，醫師指出「好看、好聞、好安全」才是多數女性在意的「美G」關鍵。首先，好看的GG有助於提高交流興致，視覺加分會讓女生更興奮，但是就算想要割包皮，如果割得不好看也會因此扣分，因此慎選好的手術才能讓另一半更愛你。

其次，好聞的味道能拉近彼此的距離，因為包莖容易導致清潔不易，甚至有人只用清水洗外層的部分，可想而知裡面的細菌跟味道會有多濃烈，清洗不完全被女生看到殘留白垢，大概9成的女生都會直接幻滅。然而就算都有翻開來清洗乾淨，也很容易殘留清潔用品的味道，過去也有多數女生明確指出，會因為包莖味道太重而不喜歡接近這個區域。

最後醫師也提醒，割包皮不僅是為了自己，也是為了不讓另一半感染。不少女性表示，跟包莖的伴侶交流時，經常出現感染，甚至需要經常跑婦產科的狀況。總歸來說，清理不當不僅自己會有發炎疑慮，也會讓另一半跟著受罪。