國民黨主席朱立倫今天增聘郝龍斌、陳鎮湘等6人為中評委主席團主席，不過，郝龍斌發聲明表示，他事先並未接獲相關訊息和通知，目前也沒有意願擔任任何黨職，謝謝朱立倫的提名，「我現在只想以一個黨員及義工的身分為黨和基層服務」。

郝龍斌說，國民黨當務之急，為世代交替，也讓更多有戰鬥力的第一線公職人員為黨服務，他祝福朱立倫與國民黨黨務順利，年底四項公投得到認同、為人民把關。

朱立倫「政策綱領」納入「求同尊異」 郝龍斌、陳鎮湘為中評委主席團主席
蘇貞昌點名朱立倫立場反覆 痛批重啟核四「根本騙人」
#郝龍斌 #朱立倫 #中評委 #主席團 #主席