國民黨主席朱立倫今天增聘郝龍斌、陳鎮湘等6人為中評委主席團主席，不過，郝龍斌發聲明表示，他事先並未接獲相關訊息和通知，目前也沒有意願擔任任何黨職，謝謝朱立倫的提名，「我現在只想以一個黨員及義工的身分為黨和基層服務」。

郝龍斌說，國民黨當務之急，為世代交替，也讓更多有戰鬥力的第一線公職人員為黨服務，他祝福朱立倫與國民黨黨務順利，年底四項公投得到認同、為人民把關。