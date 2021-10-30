入列中評委主席團主席 郝龍斌婉拒：事先未接獲通知 沒意願擔任黨職 17:042021/10/30 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨前副主席郝龍斌。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席朱立倫今天增聘郝龍斌、陳鎮湘等6人為中評委主席團主席，不過，郝龍斌發聲明表示，他事先並未接獲相關訊息和通知，目前也沒有意願擔任任何黨職，謝謝朱立倫的提名，「我現在只想以一個黨員及義工的身分為黨和基層服務」。 郝龍斌說，國民黨當務之急，為世代交替，也讓更多有戰鬥力的第一線公職人員為黨服務，他祝福朱立倫與國民黨黨務順利，年底四項公投得到認同、為人民把關。 朱立倫「政策綱領」納入「求同尊異」 郝龍斌、陳鎮湘為中評委主席團主席 蘇貞昌點名朱立倫立場反覆 痛批重啟核四「根本騙人」 #郝龍斌 #朱立倫 #中評委 #主席團 #主席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌稱「重啟核四騙人」藍細數綠能源政策轟：不及格還有臉議論 18:242021/10/29 政治 國民黨團痛批蔡英文 戰百姓鬥人民 04:102021/10/30 焦點要聞 國民黨指定中常委不再有執政與非執政區分 增新住民黨代表、中央委員 14:242021/10/30 政治 侯友宜忙市政沒參加國民黨全代會 朱立倫：他很關心黨務 14:122021/10/30 政治 四大公投成藍綠對決 沈富雄提醒藍營一件事 00:052021/10/30 政治 朱立倫提新政綱 反台獨反一國兩制 04:102021/10/28 焦點新聞 國民黨全代會明登場 朱立倫將宣誓「1218場全台街講」正式起跑 21:242021/10/29 政治 游盈隆：民進黨已在跟傳統支持者對幹 04:102021/10/30 焦點要聞 台中立委補選 顏家不一定投入 04:102021/10/28 政治要聞 公投被指亂台灣 朱立倫：民進黨什麼都反對才是害台灣 13:492021/10/30 政治 電視說明會 朱立倫趙少康親上火線 04:102021/10/29 焦點要聞 政治熱門新聞 傳民進黨啟動罷免首選羅智強 媒體人5字斷言結局 - 政治 反制蔡英文開戰 趙少康夜宿凱道「超霸氣口號」曝光 - 政治 林昶佐稱陳柏惟哭了 黃暐瀚揭一事恐傷及罷免案 - 政治 傳綠營啟動罷免戰劍指他和藍軍另一人 羅智強吐5字 - 政治 論文門事件王世堅評他4字 彭文正回應曝兩人關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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