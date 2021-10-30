央視報導，黑龍江省哈爾濱市今天（30日）發現1例本土確診病例，是自黑河市抵返哈人員。為切實做好疫情防控，防止疫情輸入、輸出和擴散，有效快速阻斷疫情傳播渠道，現將有關事項公告如下：

一、請廣大市民群眾非必要不離哈，確需離哈的，自10月30日18時起，須持48小時內核酸檢測陰性證明、憑健康碼綠碼通行，並全程做好個人防護。

二、棋牌室（麻將館）、洗浴、影院、劇院、歌廳、舞廳、足療店、按摩院、遊戲廳、劇本殺、桌游吧、網吧、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目、位於地下室或半地下室的小旅店、各類線下教育培訓機構等空間相對密閉的場所暫停營業。

三、個體診所暫停營業。各宗教場所暫停對外開放，暫停集體宗教活動。

四、各類藥店暫停銷售退熱、抗生素、抗病毒、咳嗽感冒類藥品。

五、暫停舉辦大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等；暫停遊園、廟會、集市、民俗、文藝演出、廣場舞等群眾性活動。

六、福利機構、養老服務機構、精神衛生機構實行全封閉管理，禁止人員進出。養老機構暫停接收新入住老年人，停止探視活動。公安司法行政監所實行全封閉管理，暫停直接接觸的家屬探視。

七、景區景點要嚴格落實限量、預約、錯峰要求，實行分時預約、掃碼（健康碼、行程碼）進園，接納消費者人數不得超過最大承載量的50％，並嚴格控制瞬時流量；暫停景區景點內部表演；暫不接待域外旅遊團體和遊客。地鐵、出租車、公交車等各類交通工具要採取限流措施，並嚴格執行「掃碼、測溫、戴口罩」。

八、倡導各類社會組織不舉辦聚集性活動，倡導廣大市民群眾樹立節慶文明新風，紅事緩辦、白事簡辦、宴會不辦，不扎堆、不聚集、不聚餐，養成良好衛生習慣和生活方式。

九、市域內全部人員均需進行核酸檢測篩查，請廣大市民群眾積極配合，確保不漏一人。

十、請廣大市民群眾密切關注陽性感染者相關信息，如與陽性感染者活動軌跡有交集的，應當主動向所在社區（村屯）、工作單位報備，並配合落實防控措施。如出現發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀，請勿自行服藥，需佩戴口罩盡快到就近的醫療機構發熱門診排查和就診，就診過程中避免乘坐公共交通工具，並主動告知旅居史、接觸史。

十一、嚴禁惡意造謠傳謠、謊報瞞報疫情、發佈不實信息。本公告自發佈之日起施行，所有在哈單位和人員均應嚴格遵守，對違反公告規定的，依法追究責任。