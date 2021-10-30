第12期疫苗第一階段已接種完成，第二階段接種至11月7日。台中市長盧秀燕今日表示，第12期台中市可望破紀錄接種60萬劑，昨中央公布第13期預計開放BNT及AZ第1、2劑接種，台中市預計接種超過34萬人，市府將於11月8日至12日間，連5日開設快打站為民眾接種疫苗。

盧秀燕今日出席「2021表演藝術相挺PLUS─金宇園掌中劇團《戲藝人生》」表示，第13期預計11月3日至4日預約，市府將開設快打站支援台中市預約能量，市民朋友可選擇預約醫療院所或快打站接種。

盧秀燕指出，台中市盤點第12期結束後，莫德納疫苗約剩4萬多劑，市府將多開放4天幫市民施打，民眾只要符合第1劑莫德納施打滿10週，即日起可向台中市合約診所預約，並於11月4日至7日期間施打第2劑。

衛生局補充，第13期接種對象BNT第1劑為12歲以上，第2劑為10月8日前已接種第1劑18歲以上民眾；AZ第1劑為50歲以上、第2劑為8月27日前已接種第1劑的18歲以上民眾，台中市預計接種34萬人，將於11月8日至12日間，開設5天快打站為市民提供接種服務，其中，11月8日至9日接種AZ疫苗、11月10日至12日接種BNT疫苗，提醒符合第13期接種條件者要上網預約。

衛生局表示，第13期預約將自11月3日起依疫苗類別，分流啟動預約，請符合資格民眾儘速預約接種。統計至今日上午8時止，台中市第1劑疫苗施打人數已達212萬4332人，涵蓋率75.43％，第2劑涵蓋率也達32.05％，總接種計302萬7060劑次。