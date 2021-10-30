大家可能不知道高雄有奶茶一條街，臺南有大學路18巷異饗一條街。經濟部商業司今年首度以「品牌一條街」的概念，以空間美學營造、品牌聯合行銷的方式，輔導街道形塑屬於在地的獨特風格，30日舉辦跨縣市品牌一條街聯合行銷活動，吸引現場民眾熱鬧參與活動。

經濟部商業司蘇文玲司長表示，臺灣有許多特色街道，街區更是臺灣民眾商業活動聚集的重點，裡頭的店家更需要商業司來協助，無論是商業匯聚的繁華景象、歷史文化的古意盎然或文青風格的創意巧思，必然吸引商業活動的群聚，帶入人潮也成為區域發展的商機，但消費行為快速改變及電商的興起，加上疫情的影響，實體店家亟需數位轉型及創新行銷。在疫情趨緩之際，希望能夠透過「品牌一條街」聯合行銷活動，帶動民眾至實體店家消費，讓商業活動更活絡，鼓勵振興經濟帶動在地商機。

位於高雄鹽埕區的奶茶一條街原本為銀樓聚集的「高雄黃金街」，由老字號知名奶茶店開始經營，陸續吸引年輕及特色奶茶店進駐，550公尺街道高達十幾家奶茶店，如不二奶茶、松藝奶茶、玖玖茶舖及藕家等，逐漸口碑相傳，成為年輕人最愛的奶茶街。本次配合振興五倍券消費活動，合作店家消費200元可兌換50元奶茶券，並邀請網紅及部落客一起走讀奶茶一條街，帶大家認識奶茶街的特色。為響應環保減塑議題，本活動特別設計造型吸管「打狗、壽山獼猴」等裝置藝術於街道快閃展示，還有奶茶一條街IG自拍濾鏡，吸引年輕客群下載分享，歡迎IG搜尋「奶茶一條街」隨選今日幸運奶茶！

商業發展研究院董事長許添財也於致詞時指出，從品牌一條街的發展就可窺見未來臺灣商圈的發展，城市不是工廠，臺南是個以文化為底蘊的城市，祈願從臺南市府城品牌一條街出發，未來可以複製成功經驗擴散到其他城市，成就更多的品牌一條街。

臺南異饗一條街位於成大附近以多國美食著稱，主要為成大18巷及22巷連結的U型街道，長度不過900公尺卻有超過10種異國料理餐廳錯落其中，這次特別以「愜意慢遊．異國迴饗」主題打造異饗一條街，希望帶給民眾全新的品牌感受，也有享樂變裝貓旅團、創意市集及闖關活動，吸引許多民眾熱烈參加。

商業司表示，臺灣許多街區因商業活動聚集及生活文化累積，自然形成地方產業的品牌特色。商業司今年推動「品牌一條街」輔導，奶茶一條街及異饗一條街首度結合街道品牌與特色產業，共集結超過50間店家參與輔導與聯合行銷。歡迎大家到品牌一條街走走，振興經濟之餘也可體驗臺灣各地的產業特色文化。