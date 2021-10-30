國內純網銀樂天銀行董事長簡明仁今早因病辭世，享壽70歲，據悉上周就已經因胃部疾病住院治療。

據《工商時報》報導，台北大學國際財務金融研究所碩士畢業的簡明仁，在第一金控下服務了41年，不只擔任過金控總座，在銀行各部門、保險、AMC資產管理公司、租賃等也都歷練過，金融資歷完整、實戰經驗豐富，退休後的他在國票金擔任了一年董事後，就被北市府指派到北富銀擔任獨董。

簡明仁在擔任國票金董事期間，與國票金董座暨樂天國際商銀籌備處負責人魏啟林漸漸熟絡成為好友，魏啟林因此力邀他擔任樂天國際商銀董座。

讓簡明仁下定決心最後有三大關鍵：一是深入了解樂天經營模式、優勢、經營成果後讓人很有信心；二是家人全力支持，尤其他念資工系的兒子一聽到純網銀就倍感興奮，要他絕不可錯過；三是本身個性就喜歡嚐試新事務，最終讓他下決定的正是內心那股勇於挑戰新事務、獲取新知、自我提升的熱血。

簡明仁指出，拿到執照後，樂天國際商銀已按部就班籌備，未來業務經營上會用生態圈模式移植做為業務推動的根本，「但不會完全倚賴這個生態圈」。在人力的配置上，簡明仁認為120人已夠。「日本樂天那麼大規模，但經營了九年全公司也才600人」，他覺得台灣在資訊、資安、風管、業務等方面的人才都很多，不擔心純網銀搶人大戰的問題。