台灣擁有多條值得發展的潛力街區，卻缺乏聯合行銷，經濟部商業司請財團法人商業發展研究院選出全台兩條街道，首度試辦「品牌一條街」，成大18巷與高雄新樂街雀屏中選，18巷將以「異饗一條街」品牌出發，塑造異國餐廳美食街區意象。

台灣許多特色街道吸引商業活動群聚，帶入人潮也成為區域發展商機，一直以來，很多街區的興衰只憑一兩店家單打獨鬥，缺乏聯合作戰。近年來消費行為快速轉變加上電商興起，實體店家亟需活化，帶入數位轉型及創新行銷。

經濟部商業司委託商研院7月起首度試辦「品牌一條街」計畫，商研院選定奶茶店林立的高雄新樂街與異國料理店群聚的成大18巷，為兩條街道打造專屬品牌意象。

商研院副院長張皇珍表示，打造品牌街道的規模約20家商店最適當，重要的元素需要1、2家明星店家當亮點，其他店家接著引入新的商業模式，所有店家再聯合起來，經營共同的街區的品牌意象。

商業司長蘇文玲表示，透過品牌一條街的聯合行銷活動，可帶動民眾至實體店家消費，帶動在地商機。

成大18巷與22巷連結成U狀街道，900公尺的街道內有超過10種異國料理餐廳，商研院以「異饗街道」為名打造街區品牌，已有3家業者接受輔導。未來將以數位行銷方式經營，包括運用IG、臉書新媒體，外送平台與部落客等方式宣傳，同時輔導店家接受數位支付功能。全街道陸續將以「貓」為主題，營造成「貓街」或「貓巷」。

曾在台南市長期間創造安平區繁榮經驗的商研院董事長許添財表示，城市不是工廠，台南是個以文化為底蘊的城市，祈願從府城品牌一條街出發，未來複製成功經驗，擴散到其他城市。