專收中高齡身心障礙者的私立美崙啟能發展中心，傳11月將熄燈關閉，24名院生盼能轉院，受妥善照顧，卻因花蓮整體的身心障礙機構照顧能量有限，多以滿床或人力不足等因素，處處碰壁；縣府社會處長陳加富受訪表示，已經注意轉院生銜接問題，將安排個管社工員介入協助，採取維護身心障礙者最佳利益原則，也請家長暫勿掛心。

美崙啟能發展中心於1996年間成立，原本是一間由心智障礙孩子的家長成立的機構，因院生長年照顧，許多家長都已年邁，現仍收容有近50歲的身心障礙生。因疫情衝擊加上之前負面新聞的形象受創，導致機構每月連續虧損、入不敷出，董事會決定關閉，9月底至今，陸續尋找地點安置。

傳出歇業消息，讓不少家長相當憂心，最近聯繫轉入畢士大教養院等機構，都因疫情人才荒、待遇不如長照機構等，出現人力吃緊問題，婉拒院生轉入。據悉現有安德啟智中心轉入4名、安德怡峰園確定2名、畢士大教養院轉入1名等7名院生銜接照顧。家長透過外界「求援」，希望政府機關協助介入處理。

縣府提3點聲明，一、該中心需妥適完成院生轉銜，保障身心障礙者照顧權益。二、該中心應保障員工權益。三、前二項完成後，方同意該中心董事會啟動歇業解散程序。

縣府社會處長陳加富強調「未完成院生轉銜安置工作前不得歇業」，他說，9月下旬得知歇業解散，縣長徐榛蔚表達關心院生照顧權益，社會處依身心障礙者權益保障法等法規規範，已要求該中心針對轉銜安置及歇業解散，需依相關法規執行，並視院生照顧特質、家長意願及專業人員評估後，討論轉銜必要性，一定會努力協助美崙啟能發展中心並維護院生照顧權益。