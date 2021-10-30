台北市長柯文哲評估疫情疫情可望在明年1月結束，新北市長侯友宜認為，全球疫情還在肆虐，仍不能掉以輕心，目前我國疫苗兩劑覆蓋率才3成，過年前後這段期間打到6、7成，我們就能逐漸開放，但疫情是滾動式的檢討，不可能隨時在預判。

侯友宜表示，防疫一定是全國大家一起來，因為全球的疫情目前還在肆虐，甚至打了兩劑的新加坡或其他歐美國家，病毒依然肆虐的很嚴重，所以我們絕對不能掉以輕心還是要做好嚴格把關，阻絕於境外，在境內現在的疫苗覆蓋率兩劑才3成，希望在過年前後把疫苗覆蓋率打到6、7成以後，我們就不斷逐漸開放，讓民眾恢復到安全的新形態的生活環境。

侯友宜說，疫情是滾動式的檢討，不可能隨時在預判，因為記得去年預判說去年疫情會舒緩，結果到了今年還在變化，所以我們不斷和專家學者對全球疫情滾動式的檢討，希望能夠及早有效的控制疫情，回到正常的新生活。

對於開放國門部份侯友宜表示，開放要看整個全球疫情及兩劑疫苗的覆蓋率，這有賴專家學者對國內和全球的疫情做判斷。