台南市新市區農會辦農遊活動，遊客們下田採大黃瓜。（張毓翎攝）

今天遊客到大社里東勢北極殿、南科LM特區、南138線木棉花道等地參訪。（張毓翎攝）

今天遊客到大社里東勢北極殿、南科LM特區、南138線木棉花道等地參訪。（張毓翎攝）

台南市新市區在南部科學工業園區籌設後，周遭環境不斷在改變，舊有的農村氛圍漸漸消失，新市區農會在10月30日、11月6日舉辦農遊活動，每梯近60個名額，不到半天就秒殺；今天活動上，遊客們下田採紅龍果、大黃瓜，以及走訪南科、南140線印度紫檀綠色隧道等地參觀，一飽眼福。

新市區農會推廣部主任鄭玉梅表示，自1995年5月南部科學工業園區核定籌設以後，新市區的建物及景觀不斷改變，各村里一直有建設投入，使得早期農村氛圍慢慢消失，較不具經濟價值的農作物也逐漸被淘汰。

近年新市區有不少青農返鄉投入農業，加入不同與傳統的創新思維，青農對於作物的栽培管理，不再選擇噴灑大量農藥，而是以生物性防治、菌類使用及合理化施肥為主要的耕作模式，還有人進一步搭建強化式的溫網室設施，藉以對抗目前的極端氣候。

鄭玉梅說，今年參加的民眾多數是外地人，最遠還有來自新竹、高雄的遊客，故這次農遊活動主軸選定「導遊新市」，除帶領遊客到紅龍果園、大黃瓜園採果，也到大社里東勢北極殿、南科LM特區、南138線木棉花道等地參訪，一睹新市區科技和農業並存的風景。

鄭玉梅提到，今年農遊活動報名踴躍程度更勝以往，2梯次名額包括備取，不到半天就被秒殺，更有人打電話希望能增加名額，今天活動結束後，遊客反饋都很好，截至今年底還有相關農遊活動，歡迎大家持續追蹤新市農會網站及臉書訊息。