中職下半季賽程進入白熱化階段，目前中信兄弟與統一獅並列領先，獅隊恐面臨各隊鎖定的情況，面臨最後階段可能面臨「抓放」，總教練林岳平認為，最重要的是自己要想辦法贏，「沒辦法去控制別隊怎麼作戰，我們就是盡可能要把握每一場。」

中職下半季剩不到1個月就要結束，各隊剩餘場次14至17場不等，目前獅隊與兄弟並列下半季第一，但在兄弟已取得上半季冠軍且全年勝率暫居第一的情況下，下半季較居劣勢的樂天桃猿與富邦悍將若確定與季冠軍無緣，想進季後賽唯一辦法就是拱兄弟上位，包辦上、下半季冠軍，尋求季後挑戰賽的機會。

若發生這樣的情況，獅隊勢必成為桃猿、富邦鎖定的對象，面對兄弟則有放手空間，兄弟則為了保有台灣大賽1勝優勢，也勢必會全力搶勝。

「先不用去想到後面。」林岳平認為，現階段最重要的是自己要想辦法贏，「我們沒有辦法去控制別隊怎麼作戰，但就是盡可能把握每一場，贏下勝利。」

「餅總」指出，最重要的關鍵戰役還是與兄弟的那2場比賽，「我們必須要取得優勢，想辦法看球隊是不是在有利情況下拿下半季冠軍，現在就是一直朝這個目標去執行。」