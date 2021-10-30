台中20歲的蔣姓粗工遭人力仲介公司陳姓老闆娘教唆兒子及員工等11名男女，亂棒打死，屍體還載到其中一名行凶者在埤頭鄉的住家棄屍，今天蔣家的家屬前往招魂，媽媽頻頻呼喚他的小名「釋兒」，第二杯得到聖杯，召喚魂魄回家了。媽媽相當悲痛地說，孩子因為是阿嬤夢見佛祖出世，所以特別善良，她猜測是阿嬤過世留給蔣男一筆小錢，凶手覬覦，才狠狠地打死他。

這起殘忍集體殺人案，揭露底層勞工的辛酸，讓人特別不忍，受害蔣姓男子，從小父親早逝，母親改嫁，高中畢業後，靠折紙蓮花轉取生活費，常透過臉書發文找家庭代工、清潔工作或是粗工的訊息，幾度表達對人生感到絕望，沒想到找到台中人力派遣公司，從事打石粗工，才上工第一天就遭恐怖老闆娘教唆狠虐致死。

台中警方已經逮捕行凶一夥人，做案動機還在釐清中，初步懷疑陳姓女雇主不滿蔣在外面講了抱怨公司的壞話，糾集11名同事持棍棒教訓，亂棒打死人。

今天蔣家到棄屍的彰化埤頭招魂，蔣媽媽想到孩子從小就跟著阿嬤摺紙蓮花，個性善良、一直吃苦，最後還被打死，不禁悲從中來。

蔣媽媽說，孩子小名會叫「釋兒」，是因為阿嬤夢到釋迦牟尼佛，他平常還會摺紙蓮花，跟著阿嬤吃素，從來不爭不搶，更不會說人家什麼，怎麼會因為一、兩句話，對方就要了他的命？蔣媽媽完全不敢相信，所以懷疑是阿嬤生前有留一筆錢給兒子，對方一群人強逼他去提領被拒絕，才會被活活打死的，希望趕快釐清真相。