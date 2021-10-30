近來疫情逐漸趨緩，對於八大行業是否也能夠逐步鬆綁？衛福部長陳時中日前在記者會上表示，11月起將先開放「無陪侍服務業者」。同時，針對媒體提問，若陪侍者假扮成客人，是否可藉此躲掉稽查？陳時中竟說，警察用聞的就知道了。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

日前在中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體詢問陳時中，若陪侍者假扮成客人，是否可藉此躲掉稽查？陳時中則回應，這樣就太輕忽稽查人員的能力了，因為基本上警察進去不用看，用聞的就知道。對於KTV開放可脫口罩飲食後，是否也可飲酒？經濟部商業司長蘇文玲說，飲食開放後，飲酒就不會再特別限制。

綜合媒體報導，國民黨立委葉毓蘭受訪時直言，陳時中這句話充滿了性暗示，並痛批陳時中充滿了權力的傲慢。

此事也在PTT上引發網友熱議，許多網友紛紛質疑，「那海關也不用緝毒犬了，警察用聞的」、「這咖到底在說什麼鬼啊？」、「呵呵，婦女部呢，裝死嗎」、「聞什麼味道？聞哪裡的味道？」、「不愧是牙醫」、「用聞的，厲害了」、「先不論聞不聞得出來，請問到底能聞出什麼？」